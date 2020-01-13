Тегеран, , 00:26 — REGNUM Иранское ополчение Басидж провело демонстрацию у здания посольства Великобритании в Тегеране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что члены Басидж в ходе протестной акции требовали закрытия британского диппредставительства в Иране. Поводом для демонстрации стало задержание посла Великобритании в Иране Роберта Макэра, который, как утверждают иранские правоохранительные органы, «подстрекал к беспорядкам» участников протестной акции 11 января.

Отметим, что ополчение Басидж является частью Корпуса Стражей Исламской революции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержал у здания университета в Тегеране, где проходила протестная акция. Как подчеркнул замглавы иранского МИД Аббас Арагчи, британского дипломата отпустили спустя 15 минут после ареста.

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