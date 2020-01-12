Москва, , 23:54 — REGNUM Туристам из Российской Федерации следует связаться с авиакомпаниями из-за временной приостановки работы аэропорта Манилы после извержения вулкана Таал. Об этом 12 января говорится в сообщении Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в соцсети Twitter.

«Вулкан Таал на острове Лусон произвел выброс пепла на высоту 1 км, — говорится в сообщении ДСКЦ. — … Временно приостановлена работа аэропорта Манилы, пассажирам рекомендуется связаться со своей авиакомпанией».

Как передавало ИА REGNUM, 12 января в столице Филиппин городе Манила международный аэропорт временно приостановил приём и отправку авиарейсов в связи с извержением вулкана Таал.

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