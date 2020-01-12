Сухум, , 23:42 — REGNUM В Абхазии оппозиция передала захваченное здание администрации президента государственной службе охраны, сообщили 12 января в аппарате правительства.

«Комплекс правительственных зданий, где находится администрация президента, парламент и кабмин, берется под охрану госслужбой охраны», — сообщил ТАСС сотрудник аппарата правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис произошёл в Абхазии 9 января, когда в ходе акции протеста, организованной оппозицией действующему президенту Раулю Хаджимбе, протестующие захватили здание администрации президента.

Сегодня, 12 января, Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Согласно Конституции Абхазии, исполнять обязанности президента после отставки Хаджимбы должен премьер-министр.

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