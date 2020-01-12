Тегеран, , 23:24 — REGNUM Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами попросил прощения за сбитый в Иране самолет «Международных авиалиний Украины», сообщает ISNA.

«Никогда в жизни мне не было так стыдно. Возможно, мы допустили ошибку, из-за которой погибли множество наших соотечественников. Однако мы это сделали ненамеренно, мы просим прощения», — сказал он в ходе своей речи в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана признали, что пассажирский самолет Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит по ошибке системой ПВО, которая ждала ответного удара Соединенных Штатов на иранскую ракетную атаку по американским базам в Ираке.

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