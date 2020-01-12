Тегеран, , 23:23 — REGNUM 12 января в Тегеран прибыл с необъявленным визитом эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Церемония встречи эмира, вступившего на престол в 2013 году, состоялась во Дворце Садабад.

По данным журналистов, глава Ирана Хасан Рухани уже проводит переговоры с эмиром Катара в формате «один на один». Встреча в расширенном составе пройдет позже.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Ирана Хасан Рухани подписал указ, согласно которому дата убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке объявлена Всемирным днем сопротивления.

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