Цхинвал, , 23:02 — REGNUM Уход Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии позволит исключить раскол общества и нагнетания обстановки, считает председатель парламента Южной Осетии (РЮО) Алан Тадтаев.

«Чтобы исключить раскол общества, нагнетание обстановки в обществе Рауль Хаджимба принял на данный момент, наверное, единственно правильное решение», — цитирует ТАСС Тадтаева.

Как сообщало ИА REGNUM, Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Согласно Конституции Абхазии, исполнять обязанности президента республики после отставки Хаджимбы должен премьер-министр.

Ранее Верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских президентских выборов и велел Центральной избирательной комиссии назначить дату новых выборов. Было установлено, что новые выборы пройдут 22 марта.

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