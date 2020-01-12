Париж, , 22:40 — REGNUM Лидеры Франции, Великобритании и Германии выразили свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и призвали иранские власти соблюдать взятые на себя по договору обязательства. Об этом говорится в совместном заявлении этих стран.

Как говорится в заявлении, крайне важно, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению обязательств по СВПД.

«Мы уже выражали нашу глубокую обеспокоенность по поводу тех действий, которые Иран предпринял с июля 2019 года в нарушение своих обязательств», — отметили лидеры европейских государств, добавив, что «эти действия необходимо прекратить».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января правительство Ирана объявило, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий, о количестве центрифуг для обогащения урана.

В Тегеране назвали этот шаг «последним». При этом официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран не отказывается от переговоров с США в формате Совместного всеобъемлющего плана действий («5+1»).

Добавим, что президент США Дональд Трамп заверил, что приложит все возможные усилия по запрету Ирану иметь собственное ядерное оружие.

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