Анкара, , 22:25 — REGNUM 13 января в Турцию прибудет с рабочим визитом премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на Управление по связям администрации президента Турции.

По данным журналистов, лидеры двух стран обсудят шаги по углублению турецко-итальянского сотрудничества, а также обменяются мнениями по региональным и международным процессам.

Отмечается, что Конте посетит Турцию по приглашению Эрдогана.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии.

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