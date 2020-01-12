Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Генеральная ассамблея ООН временно наложила запрет на право голоса для семи государств-должников, за которыми числится задолженность по уплате взносов в бюджет организации за два года. Об этом 12 января сообщается на сайте международной организации.

«В настоящее время семь государств-членов не могут принимать участие в голосовании в Генеральной Ассамблее на ее 74-й сессии — Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга, Центрально-Африканская Республика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято во исполнение статьи 19 Устава ООН. Однако, страны могут вернуть себе право голоса, если смогут доказать, что выплаты не производились по причинам независящим от них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генассамблеей ООН 18 декабря была принята Резолюция о борьбе с героизацией нацизма. «За» резолюцию, которая была предложена Россией и которая призывает страны «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно», проголосовали 133 страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма