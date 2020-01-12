Сухум, , 22:07 — REGNUM Парламент Абхазии рассмотрит заявление об отставке президента Рауля Хаджимбы на заседании 13 января, сообщил спикер парламента Валерий Кварчия.

«Завтра утром будет парламент, и все эти вопросы, я думаю, решим очень быстро. Он (Хаджимба) на имя (председателя) парламента уже написал отставку», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Согласно Конституции Абхазии, исполнять обязанности президента республики после отставки Хаджимбы должен премьер-министр.

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