Оттава, , 21:48 — REGNUM Власти Ирана могут к 14 января выдать визы специалистам и дипломатам из Канады, которые планируют принять участие в расследовании крушения пассажирского самолета в Тегеране. Об этом сообщил 12 января министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в соцсети Twitter.

«Ираном будут выданы еще больше виз, — написал он. — Мы надеемся, что все члены нашей группы смогут быть на месте к 14 января».

Как передавало ИА REGNUM, ранее иранский генерал Амир Али Хаджизаде на пресс-конференции заявил, что 8 января военные Ирана сбили украинский самолет Boeing 737, на борту которого находились более 170 человек. По его словам, инцидент стал трагической случайностью.

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