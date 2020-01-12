Сухум, , 21:43 — REGNUM В Абхазии протестующие вернулись к зданию администрации президента в центре Сухума после заявления Рауля Хаджимбы об отставке с поста главы республики.

По данным ТАСС, сторонники оппозиции также намерены сделать заявление в эфире государственного телеканала. Сам Хаджимба после заявления остался в своей резиденцию.

Как сообщало ИА REGNUM, протестующие направились к резиденции Рауля Хаджимбы, чтобы услышать ответ на требование об отставке. Позже бывший глава правительства Сергей Шамба сообщил протестующим в центре Сухума, что Хаджимба ушел с поста главы республики.

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