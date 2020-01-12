Тегеран, , 21:45 — REGNUM Командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что вооруженные силы Ирана не ставили своей целью уничтожения американских военнослужащих в Ираке, об этом 12 января сообщает Al Arabia.

«Нашей целью не являлось убийство вражеских солдат. Это было не важно», — подчеркнул Салами, выступая в парламенте страны.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке. Военные США не пострадали.

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