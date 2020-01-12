Сухум, , 21:17 — REGNUM Согласно Конституции Абхазии, исполнять обязанности президента республики после отставки Рауля Хаджимбы должен премьер-министр. Об этом заявил 12 января бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба.

«До завтрашнего дня все, что не прояснилось, прояснится, я думаю. Вопрос, кто будет исполнять (обязанности президента) до конца не решен. Пока, возможно, премьер-министр. Но это пока вопрос переговоров», — цитирует его «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.

Напомним, Верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских президентских выборов и велел Центральной избирательной комиссии назначить дату новых выборов. Было установлено, что новые выборы пройдут 22 марта.

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