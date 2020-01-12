Анкара, , 21:07 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Ливии, об этом 12 января сообщает Anadolu Ajansi.

Также стороны поговорили о вопросах, представляющих взаимный интерес, в частности рассмотрели последние события в регионе.

Подробности переговоров пока не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, благодаря призыву России и Турции в ночь с 11 на 12 января противоборствующие группировки в Ливии приняли решение прекратить кровопролитие. Режим прекращения огня вступил в силу в 0:00 по местному времени.

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