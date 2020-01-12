Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что члены Демократической партии нижней палаты Конгресса вскоре примут решение, когда передадут необходимые документы по делу об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат, об этом 12 января сообщает Reuters.

Родео Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Демократические законодатели соберутся во вторник, 14 января, чтобы принять решение по данному вопросу, отметила Пелоси, выступая в Конгрессе США перед законодателями.

Напомним, процедура импичмента президента в США играет скорее роль борьбы в предстоящей предвыборной гонке — несмотря на то, что Палата представителей утвердила обвинение в адрес Трампа, все стороны понимают, что шансов на утверждение данных обвинений в Сенате крайне мало, поэтому демократы не спешат передавать необходимые документы для продолжения процедуры в верхней палате парламента.

Для отстранения президента Соединенных Штатов от власти требуется согласие как минимум 66 сенаторов из 100. В связи с тем, что больше половины мест занимают представители Республиканской партии, импичмент, вероятно, поддержан не будет.

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