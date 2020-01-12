Сухум, , 21:06 — REGNUM Вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Об этом 12 января он сообщил ТАСС.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — процитировал Барциц заявление президента Абхазии.

Несмотря на то, что официальных данных о сложении полномочий главы республики нет. Источники агентства ТАСС в парламенте Абхазии подтверждают поступившую информацию.

Уточняется, что вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава правительства Сергей Шамба сообщил, что президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел с поста главы государства.

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