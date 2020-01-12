Сухум, , 20:34 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел с поста главы государства. Об этом 12 января сообщил протестующим в центре Сухума бывший глава правительства Сергей Шамба.

Источник РБК, близкий к властям Абхазии, также подтвердил, что Хаджимба покинул пост главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских президентских выборов и велел Центральной избирательной комиссии назначить дату новых выборов. Было установлено, что новые выборы пройдут 22 марта.

Ранее лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания передал президенту республики Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку.

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