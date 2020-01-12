Сухум, , 20:16 — REGNUM В Абхазии протестующие направились к резиденции главы государства Рауля Хаджимбы, чтобы услышать ответ на требование об отставке, сообщает 12 января РИА Новости.

«Он (Хаджимба) попросил пару часов. Ответа до сих пор нет. Может быть, он есть, но мы не знаем. Поэтому мы отправимся за ответом к нему», — сказал инициатор митинга Ахра Авидзба, призвав протестующих не брать с собой «ничего железного».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания передал президенту республики Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку.

«Мы обозначили свою позицию — передали требование уйти в отставку. Он услышал нас. Теперь мяч на стороне Хаджимбы. Я думаю, в течение какого-то незначительного времени мы получим ответ», — сказал он.

Читайте также: Политический кризис в Абхазии: митинги, штурмы и отмена выборов президента