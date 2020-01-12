Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Власти США готовы начать переговоры с все еще легитимным руководством Ирана, если представители страны изъявят желание. Об этом 12 января в эфире телеканала CBS заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, представители официального Вашингтона могут провести переговоры с оппонентами без предварительных условий.

«Мы (власти США) готовы встретиться», — сказал Эспер.

Как передавало ИА REGNUM, 12 января президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что властям Ирана следует перестать «убивать великий народ».

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