Дамаск, , 19:57 — REGNUM В результате атаки турецкого беспилотника на деревню Догира на севере Сирии пострадали по меньшей мере двое мирных жителей, об этом 12 января сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, целью дрона вооруженных сил Турции были позиции Демократических сил Сирии, состоящих преимущественно из курдов, однако пострадали невинные граждане.

Напомним, 9 октября 2019 года вооруженные силы Турции приступили к вторжению на территорию Сирии, воспользовавшись выводом из региона военных США. Целью Анкары являются позиции курдских повстанцев, сражающихся с террористами.

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