Гонконг, Китай, , 19:30 — REGNUM Власти Гонконга отказали во въезде в регион главе правозащитной организации Human Rights Watch Кеннету Роту, об этом 12 января сообщает Associated Press.

Рот планировал представить в автономии ежегодный отчет о деятельности организации, в котором уделено внимание и ситуации в Гонконге.

«В отчете подчеркивается усиление давления правительства региона на международную систему прав человека», — говорится в заявлении правозащитной организации.

Причина запрета на въезд не уточняется, отмечается лишь то, что Рот был остановлен в аэропорту Гонконга, где его и уведомили о запрете.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются семь месяцев. Жители региона недовольны тем, что власти, по мнению демонстрантов, хотят ограничить права автономии в пользу континентального Китая.

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