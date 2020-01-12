Лондон, , 19:22 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о своей приверженности сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом 12 января сообщила пресс-служба британского премьер-министра.

В заявлении акцентируется внимание на том, что общие интересы Великобритании и ФРГ заключаются в обеспечении мер по предотвращению появления в Иране ядерного оружия.

Уточняется, что политики обсудили ключевые события международной повестки дня: гибель пассажиров украинского пассажирского под Тегераном и арест посла Великобритании в Иране. Лидеры стран сошлись во мнении, что это является грубым нарушением международного права.

Джонсон и Меркель также затронули темы, связанные с гражданской войной в Ливии. И отметили, что международному сообществу и ближневосточным партнерам необходимо прилагать усилия по стабилизации ситуации в регионе под руководством ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором выразили беспокойство в связи с очередным сокращением обязательств, взятых на себя Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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