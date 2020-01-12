Москва, , 18:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Ливии. Об этом сообщила в воскресенье, 12 января, пресс-служба Кремля.

«Лидеры (Путин и Конте) обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса, — говорится в сообщении. — … Особо отмечена важность соблюдения обеими сторонами конфликта (в Ливии) объявленного с 12 января режима прекращения огня».

Отмечается, что премьер-министр Италии высоко оценил достигнутые 8 января в Стамбуле договоренности между РФ и Турцией.

Переговоры лидеров двух стран состоялись по инициативе итальянской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 12 января президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Известно, что лидеры двух стран обсудили ряд актуальных международных вопросов, в том числе ситуацию в Ливии.

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