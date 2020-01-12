Москва, , 18:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд актуальных международных вопросов. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Кремля.

Среди тем, которые обсудили главы государств, были «ливийская проблематика», напряженная ситуация вокруг Ирана, внутриукраинский конфликт и положение дел в Сирии.

«Подробно рассмотрена (Путиным и Макроном) ливийская проблематика, — говорится в сообщении. — … Подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта (в Ливии) объявленного с 12 января режима прекращения огня».

Отмечается, что лидеры двух стран выразили намерение всемерно способствовать успешному проведению планирующейся в столице Германии конференции по Ливии, а также оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января глава РФ Владимир Путин провел беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве. Переговоры двух лидеров, обсудивших двустороннее сотрудничество и актуальные международные темы, длились более 3,5 часов.