Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Деятельность командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января в Ираке в результате ракетной атаки США, могла привести к военному конфликту между США и Ираном. Об этом сообщил 12 января глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала CNN.

По его словам, прямой конфликт между двумя странами мог произойти из-за того, что погибший якобы планировал «масштабные атаки» в некоторых странах и организовал «осаду» посольства США в Багдаде.

Эспер полагает, что Вашингтону пришлось бы реагировать на такие враждебные действия со стороны Сулеймани.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января в Ираке в результате ракетной атаки США погиб командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. Власти Ирана в ответ на эти действия нанесли удар по базам США на территории Ирака.

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