Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Властям Ирана следует перестать «убивать великий народ». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Обращаюсь к лидерам Ирана — не убивайте ваших протестующих, — написал глава Белого дома. — … Прекратите убивать великий иранский народ!«

По его словам, на территории Ирана якобы были убиты или заключены в тюрьму тысячи человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Иране за поддержку протестов был задержан посол Великобритании Роберт Макэр. Дипломата, которого обвинили в подстрекательстве митингующих к радикальным действиям, почти сразу отпустили.

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