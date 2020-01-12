Триполи, , 17:53 — REGNUM Председатель парламента Ливии Агила Салех, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, планирует обсудить в Москве вопрос прекращения огня в Ливии. Об этом 12 января сообщают РИА Новости.

Он отметил, что отправится 12 января в рамках официального визита в Москву на два дня для обсуждения инициативы по прекращению огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обе противоборствующие стороны в Ливии — Ливийская национальная армия и Правительство национального согласия — поддержали российско-турецкую инициативу о прекращении огня в стране. Перемирие началось с 00:00 12 января.

Данная возможность стала доступной благодаря встрече Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер на встрече предложил разрешить кризис в Ливии путем прекращения огня.

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