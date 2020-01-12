Ижевск, , 17:43 — REGNUM 12 января скончался бывший вице-спикер гордумы Ижевска Василий Шаталов. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях друг семьи, глава «Ижевской городской издательской компании» Андрес Вальме.

«Василий Шаталов умер сегодня ночью. От пятого инфаркта», — сообщил Вальме. По его словам, об этом ему сообщила супруга Шаталова Яна Кузнецова.

На странице Кузнецовой в той же соцсети опубликована информация о месте и времени прощания с бывшим вице-спикеров гордумы столицы Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, с 2015 года Шаталов вместо с супругой находятся под следствием. Дело слушается в суде с апреля 2017 года.

Супруги обвиняются по ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ («Организация мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), и ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

По версии следствия, Шаталов вместе с супругой, которая являлась директором Детско-юношеской школы по конному спорту Ижевска, похитили более 28 млн рублей бюджетных средств, которые планировалось направить на развитие конного спорта в регионе. Кузнецова заключала контракты об аренде спортивных сооружений и договаривалась о проведении соревнований с организациями, подконтрольными Шаталову. Однако, никакие соревнования не проводились, а арендованные объекты либо не существовали, либо принадлежали супруге депутата. Используя служебное положение, Шаталов добивался выделения средств конной школе с целью дальнейшего хищения.

Шаталов был задержан 16 июля 2016 года и некоторое время находился в Городской клинической больнице №5 Нижнего Новгорода, где пытался совершить самоубийство. После попытки суицида Шаталова направили в одну из психиатрических клиник Нижнего Новгорода. В дальнейшем вице-спикера перевели в СИЗО.