Москва, , 17:40 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин, который недавно побывал с визитом в Дамаске и встретился с представителями руководства страны, предложил главе Сирии Башару Асаду пригласить в гости президента США Дональда Трампа. Соответствующие кадры были обнародованы в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что апостол Павел, проделавший нелегкий путь в Дамаск, был упомянут во время беседы лидеров двух стран. Глава Сирии пошутил, что с Трампом тоже станет «все нормально», если он приедет по этой дороге. В ответ на это Путин предложил пригласить в Дамаск главу Белого дома США. По его словам, если Асад пригласит Трампа, то «он приедет».

Путин также добавил, что передать такое приглашение Трампу он готов лично.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии, где посетил командный пункт ВС РФ и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.

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