Иерусалим, , 17:23 — REGNUM Признание властями Ирана вины за украинский самолёт, сбитый 8 января в Тегеране, прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иран угнетает свой народ и концентрирует терроризм на всём Ближнем Востоке, — написал Нетаньяху на странице в соцсети Twitter. — Это привело к гибели 176 невинных людей и обмануло международное сообщество».

Как передавало ИА REGNUM, ранее иранский генерал Амир Али Хаджизаде на пресс-конференции заявил, что 8 января в Тегеране из-за ошибки командира расчета зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

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