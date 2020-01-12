Тегеран, , 17:17 — REGNUM Задержанный на несанкционированной акции протеста в Тегеране посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр был отпущен спустя 15 минут после ареста. Об этом на своей странице в Twitter написал замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Он был отпущен в течение 15 минут», — написал он, добавив, что он был «арестован как неизвестный иностранный гражданин, находящийся на нелегальном собрании людей».

Напомним, ранее иранские СМИ сообщили о задержании британского дипломата, который принял участие в акциях протеста в Тегеране. Известно, что Макэйр был замечен на демонстрации возле университета.

По словам самого посла, он решил сходить на поминальную службу в связи с гибелью украинского пассажирского самолета, чтобы отдать дань памяти погибшим. При этом дипломат подчеркнул, что он не собирался и не участвовал ни в какой демонстрации.

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