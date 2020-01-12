Тегеран, , 16:43 — REGNUM В министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызван посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр, который ранее был задержан в ходе антиправительственных выступлений в столице страны. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«МИД Ирана вызвал посла Великобритании», — отмечают журналисты агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Тегеране местные силовики в ходе антиправительственных выступлений задержали британского дипломата Роберта Макэра. Инцидент произошел у здания технологического университета имени Амира Кабира.

Дипломат, которого подозревали в «подстрекательстве к протестам», был отпущен через несколько часов.

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