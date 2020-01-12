Пекин, 12 января 2020, 16:24 — REGNUM Китай выражает протест в связи с поздравлениями, направленными некоторыми официальными лицами США, Великобритании и Японии главе администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая победила на очередных выборах руководителя острова. Об этом 12 января сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
По его словам, «тайваньский вопрос» затрагивает ключевые интересы Китая, а Пекин выступает против того, чтобы государства, установившие дипломатические отношения КНР, поддерживали с Тайбэем какие бы то ни было официальные контакты.
«Надеемся, что все указанные государства будут придерживаться принципа одного Китая и правильно себя вести, когда дело касается вопроса Тайваня», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент Тайваня Цай Инвэнь одержала победу на президентских выборах, получив 57% голосов избирателей. Таким образом она переизбралась на второй президентский срок.
Власти Китая считают Тайвань частью своей территории, исходя из политики «одна страна — одна система», однако значительная часть населения Тайваня не согласна с такой риторикой.
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