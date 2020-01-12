Анкара, , 16:13 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Стамбуле с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем, который прибыл 12 января с визитом в Турцию. Об этом сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, переговоры двух лидеров проходят в закрытом для прессы режиме во дворце «Долмабахче».

Как сообщало ИА REGNUM, российско-турецкую инициативу о прекращении огня в Ливии ранее поддержали обе противоборствующие стороны в Ливии. Перемирие началось с 00:00 12 января.

Читайте также: Правительство национального согласия в Ливии нарушило перемирие

А также: В Ливии ЛНА и ПНС обвиняют друг друга в нарушении перемирия