Тегеран, , 15:59 — REGNUM Размер компенсаций семьям погибших в результате крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737 в Иране будет зависеть от достигнутых Киевом и Тегераном договоренностей. Об этом сегодня, 12 января, заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Исламской Республики Иран Хасан Резаифар, сообщает агентство IRNA.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гочарук заявил, что семьям погибших в авиакатастрофе граждан выплатят по 200 тысяч гривен (порядка $8,3 тысяч). Эта небольшая сумма вызвало негодование у украинской общественности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ирана признали, что украинский пассажирский самолет был сбит иранской системой ПВО по ошибке.

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