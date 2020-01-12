Киев, , 15:54 — REGNUM В Министерстве обороны Украины сообщили, сколько министр обороны Андрей Загороднюк потратил на командировки за пределы Украины в прошлом году. Об этом министерство сообщило «Украинским новостям» в ответ на соответствующий запрос. Соответствующую информацию украинское средство массовой информации опубликовало 12 января.

Так, сообщается, что министр обороны выезжал в командировку за пределы государства в минувшем году четыре раза. За командировку в Бельгию министру было компенсировано 12 570 гривен ($527) и €943. А за командировки в Канаду, Эстонию и Литву министру было компенсировано 60 109 гривен ($2518), €309 и $270.

ИА REGNUM напоминает, во время визита в Канаду, министр обороны Украины заявил местным средствам массовой информации о готовности ввиду пятилетнего опыта «борьбы с Россией», поделиться с канадскими коллегами полученным опытом.

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