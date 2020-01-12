Москва, , 15:35 — REGNUM В Болгарии стали намного активнее строить газовую сеть после того, как президент России Владимир Путин упрекнул эту страны в затягивании строительства «Турецкого потока». Об этом сегодня, 12 января, заявил глава российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Миллер напомнил, что недальновидные власти Болгарии, после того, как они под давлением американцев сорвали строительство газопровода «Южный поток», много раз обращались с просьбой к Москве во что бы то ни стало реализовать проект «Турецкий поток».

Однако теперь Болгария, которая должна построить продолжение «Турецкого потока» на своей территории, ведет работы весьма неспешно.

«Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — сказал ранее президент Путин.

Миллер отметил, что после этих слов Путина болгарская сторона заметно ускорилась.

«Мы видим, что наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо более интенсивнее, чем какое-то время тому назад», — сказал Миллер.