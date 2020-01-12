Сухум, , 15:07 — REGNUM Перевыборы главы государства, назначенные на заседании центральной избирательной комиссии (ЦИК), может отменить действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба. Об этом 12 января сообщил журналистам член ЦИК Гиви Габния.

Как пояснил Габния, несмотря на решение Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии, признавшей недействительными результаты президентских выборов, Хаджимба имеет право в течение девяти месяцев обжаловать решение суда кассационной инстанции в надзорном порядке в Президиуме Верховного суда.

В свою очередь, у Президиума будет два месяца на принятие решения по заявлению Хаджимбы, если оно будет подано. Таким образом, на все разбирательства по делу о президентских выборах может уйти 11 месяцев.

При этом новые выборы главы государства могут проходить параллельно с разбирательствами в Верховном суде. Но если Верховный суд признает законность результатов президентских выборов, состоявшихся осенью 2019 года, то результат новых президентских выборов, если они успеют состоятся, будет отменён автоматически.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центризбирком Абхазии назначил дату новых президентских выборов в стране в связи с решением Верховного суда о признании недействительными результатов выборов главы государства, прошедших в 2019 году.

В свою очередь, администрация действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы признала решение Верховного суда незаконным и собирается обжаловать его в Президиуме Верховного суда.

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