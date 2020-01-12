Москва, , 14:37 — REGNUM Глава российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер заявил, что у России нет никаких технологических препятствий для того, чтобы достроить газопровод «Северный поток — 2». Об этом Миллер заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Напомним, что строительство «Северного потока — 2» было остановлено на финальном этапе из-за санкций со стороны США — евросоюзные компании просто сбежали со строительства, опасаясь, что их активы отберут американцы.

Накануне президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что «Северный поток — 2"будет достроен без иностранных партнеров. Путин заявил, что, скорее всего, газопровод доделают к концу 2020 года или же к первому кварталу 2021 года.

«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток-2» будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — сказал Миллер.