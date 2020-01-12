Сухум, , 14:20 — REGNUM Несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия Абхазии уже назначила дату повторных выборов главы государства, исполняющий обязанности президента Рауль Хаджимба все еще может доказать свою легитимность и добиться отмены перевыборов или их результатов. Такое заявление сделал сегодня, 12 января, переизбранный член ЦИК Абхазии Гиви Габания.

Напомним, Верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских президентских выборов и велел ЦИК назначить дату новых выборов. Было установлено, что новые выборы пройдут 22 марта.

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, который сегодня был переизбран на этот пост, заявил, что он не согласен с решением суда отменить итоги выборов, но вынужден ему подчиниться.