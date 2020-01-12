Бишкек, , 14:13 — REGNUM Обстановка на киргизско-таджикистанском участке границе стабилизировалась, сообщили 12 января в государственной пограничной службе Киргизии.

В ведомстве отметили, что пограничные наряды Киргизии и Таджикистана продолжают патрулирование местности. Кроме того, с местными жителями проводится разъяснительная работа. Сотрудники правоохранительных органов и пограничной службы проводят мероприятия по недопущению конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января на киргизско-таджикистанском участке границе произошел очередной конфликт. Граждане Киргизии перекрыли дорогу Ош — Исфана — Баткен и потребовали от силовиков усилить патрулирование территории. Дорогу удалось разблокировать после вмешательства пограничников.

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