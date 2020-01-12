12 января 2020 | Время чтения 10 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:51 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Открыт газопровод «Турецкий поток»

Как сообщает турецкий телеканал NTV, турецкий газопровод, который будет поставлять российский газ в Турцию и через Турцию в Европу, был открыт на церемонии, в которой приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин. В церемонии, который прошел в Конгресс-центре Халич в Стамбуле, также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в своей речи заявил, что сухопутная часть «Турецкого потока» была завершена менее чем за год и готова к работе. Министр сказал, что «Турецкий поток» позволит устранить транзитные риски, повысив Турцию до позиции первого покупателя природного газа. Эрдоган и Путин также выступили с заявлениями. После они официально ввели проект в эксплуатацию, повернул вентиль. Завершился процесс строительства «Турецкого потока», который состоит из двух линий протяженностью 935 километров, простирающихся от Анапы в России до берегов турецкого Кыйыкея. Также были завершены работы над строительством российской компрессорной станции, расположенной в Анапе, и терминала приема турецкого побережья в Кыйыкое. Одна линия «Турецкого потока» с мощностью 15,75 млрд кубометров, обеспечивает поток газа в Турцию, в то время как вторая линия с такой же мощностью будет поставлять газ в Европу.

Встреча Эрдогана и Путина в Стамбуле

Как сообщает газета Sözcü, президент Эрдоган встретился с российским лидером Путиным, который прибыл в Турцию для открытия газопровода «Турецкий поток». В ходе встречи тет-а-тет, которая длилась около 2 часов, были обсуждены напряженность между США и Ираном, а также региональные вопросы, в частности Сирия и Ливия. После встречи лидеры приняли участие в церемонии открытия газопровода «Турецкий поток». После церемонии Эрдоган и Путин продолжили общение. Во время встречи присутствовали министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Хулуси Акар, а также глава МИД РФ Сергей Лавровым и министр обороны России Сергей Шойгу. Выступая на открытии, Эрдоган сказал следующие слова: «Турецкий поток» — это проект, в который мы вместе с нашими российскими друзьями вложили огромные усилия. Как для обеих наших стран, так и с точки зрения всего нашего региона он является историческим проектом. 33 года уже прошло, и приблизительно 400 миллиардов кубических метров природного газа было поставлено. Эта картина указывает на то, что мы развиваем наши отношения, наше сотрудничество во взаимовыгодном режиме. С точки зрения энергетики наше сотрудничество прошло уже все экзамены, все тесты, и мы все их успешно преодолели. Турция, конечно же, не хочет добиться какого-либо глобального напряжения. Нашей единственной целью является, чтобы наша страна, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра защищали свои интересы. И каждый раз мы говорим, что в восточном Средиземном море ни один проект экономически, юридически, дипломатически не имеет возможности иначе быть осуществленным. В Средиземноморье Турция владеет самым длинным побережьем, и в этом регионе, конечно же, мы имеем право говорить свое слово в отношении любого проекта. И здесь мы еще раз хотели бы призвать все страны побережья: приходите. В течение всей нашей истории Средиземноморье было колыбелью цивилизации. Давайте сделаем его центром сотрудничества. В свою очередь Путин в своем выступлении подчеркнул, что взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. «Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом. «Турецкий поток», без сомнения, будет иметь большое значение не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и окажет позитивное влияние на развитие многих южноевропейских стран, будет способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом. Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры — пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и будем добиваться новых успехов», — заявил он.

«Зеленый свет» для закупок самолетов из России

Как передает турецкое интернет-издание AktifHaber, в преддверии визита Путина в Турцию в «Официальном вестнике» было объявлено о начале закупок у России самолетов для тушения лесных пожаров. Отмечается, что министерство лесного хозяйства, которое не использовало самолеты Турецкой авиационной ассоциации во время лесных пожаров прошлым летом, закажет у Москвы пять самолетов-амфибий типа Be200 ES за 35 миллионов долларов. Президент Турции дал поручение изучить эти самолеты, которые увидел во время визита выставки МАКС-2019. Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли также присутствовал во время этого визита в Россию.

Анкара и Москва призвали к перемирию в Ливии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров сделали совместное заявления в Стамбуле, передает телеканал NTV Haber. «Президенты приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, объявить устойчивое прекращение огня», — сказал Чавушоглу. Он добавил, что лидеры подчеркнули необходимость установления спокойствия в Идлибской зоне деэскалации. «Президенты обсудили сотрудничество в Сирии, прежде всего прекращении огня в Идлибе, обменялись мнениями о том, что мы можем сделать для снижения напряженности в американо-иранском конфликте в Ираке, а также в Ливии. Эти усилия, по сути, способствуют успешному процессу в Берлине и достижению мира и спокойствия в Ливии», — сказал турецкий министр. Лавров также отметил, что в связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права. «Главы государств провели очень плодотворные и конструктивные переговоры. Они выразили намерение предпринять любые шаги для продолжения и развития многогранного двустороннего сотрудничества», — добавил глава российского МИД.

Турецкое войско направляется в Ливию

Как передает турецкий телеканал CNN Türk, турецкий парламент проголосовал за одобрение резолюции об отправке турецких вооруженных сил в Ливию. После того, как резолюция прошла в парламенте, взоры устремились к министерству национальной обороны, которое в течение некоторого времени готовилось к отправке военных в Ливию. Ожидается, что на первом этапе генеральный штаб Турции займется обучением всех военных групп подконтрольных ливийскому Правительству национального согласия (ПНС). Эти силы будут обучены и скоординированы между собой, а также доведены до уровня регулярной армии. Кроме этого, им будет оказана гуманитарная помощь.

Эрдоган: «Наши войска направляются в Ливию»

Президент Эрдоган, комментируя договор между Турцией и Ливией в эфире телеканала Kanal D, заявил, что это не новая тема. «Этот процесс был начат еще во время моей должности в качестве премьер-министра страны. Тогда, еще во времена Каддафи, мы сделали первые шаги к соглашению с Ливией о демаркации границ. На территорию, о которой мы договорились, мы можем пригласить международные компании. Мы владеем самым длинным побережьем на континентальном шельфе в Средиземном море, прямо с его востока — наше собственное побережье, не входя в континентальный шельф на Крите. Кто беспокоится по этому вопросу в нашей стране? Это важно. В прошлом планы греков и киприотов ограничить нас в Средиземном море были разрушены. На саммите НАТО у нас была возможность побеседовать с греческим президентом. Наша задача в Ливии — координировать процесс. Наши военные уже понемногу направляются в Ливию. Но в качестве боевых сил наши солдаты не будут участвовать в операциях, в них будут участвовать другие группы», — сказал Эрдоган.

Принято решение о разрыве отношений с Турцией

Как передает интернет-издание sol.org.tr, палата представителей Ливии, которая контролирует восточный регион страны, приняла решение о разрыве отношений с Турцией. Это решение было принято после того, как стало известно, что Турция готовится отправить войска в Ливию. Решение о разрыве отношений было принято единогласно. Кроме того, депутаты поддержали законопроект, предусматривающий отмену соглашения о военном сотрудничестве, подписанного между Правительством национального согласия и Анкарой. Также законопроект предусматривает возбуждение дела о государственной измене в отношении тех, кто подписал это соглашение. Решением палаты представителей было приказано Ливийской национальной армии, подчиненной генералу Халифу Хафтару, закрыть все пограничные переходы, морские и воздушные порты на востоке страны, не связанные с временным правительством.

Тунис конфисковал оружие Турции

В сообщении новостного издания Sputnik Türkiye говорится, что министерство внутренних дел Туниса конфисковало оружие, которое Турция направила в Ливию. Как сообщает пресс-секретарь МВД Туниса Халид аль-Хайуни в эфире «Шамс FM», оружие было изъято в районе Бани Хаддаш, расположенном в провинции Меденин на юге Туниса, его планировали передать через район Татавин в Ливию. Согласно официальному заявлению главы государства Туниса, которое он сделал в своем аккаунте в Facebook, некоторые СМИ утверждают, что Турция попросила Тунис об использовании его морского и воздушного пространства. «Это не соответствует действительности», — подчеркнул президент.

ЧВК SADAT в Ливии

Согласно сообщению TR724, турецкая ЧВК SADAT на своей странице в разделе «О нас» опубликовала сообщение под заголовком «SADAT в Ливии». Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что «в качестве боевой силы Турция использует другие группы, а не турецкую армию». После чего депутат от оппозиционной партии Народно-республиканской партии (НРП) Унал Чевикоз вынес тему на обсуждение в парламенте, где задал вопрос: «Имел ли ввиду Эрдоган ЧВК SADAT?». После того, как резолюция, позволяющая отправку турецких войск, была одобрена в парламенте, заявление Эрдогана о «других боевых силах» вызвало недовольство и споры общественности.

Туниса не согласился пускать турецких военных

Как сообщает газета Bir Gün, после того, как Турция направила войска в Ливию против сил Хафтера, кризис в регионе углубился. Также стало известно, что Тунис отказал Анкаре. «Мы не позволим турецким войскам совершать авиаудары с нашей территории», — заявил пресс-секретарь президента Туниса, передает «Аль-Арабия». «Мы не поддерживаем военное вмешательство всех иностранных держав, включая Турцию, в Ливию», — заявили в Тунисе. Также пресс-секретарь отметил, что выступает против решения Анкары отправить военных в Ливию. Между тем, Алжир сообщил о том, что и он отказал Анкаре во время визита в страну министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Новое здание турецкой разведки «Крепость» ввели в эксплуатацию

Как сообщает газета Cumhuriyet, новое здание Национальной разведывательной организации, построенное в районе Этимесгут в Анкаре под названием «Крепость» было введено в эксплуатацию. Новое здание, построенное на площади в 5 000 акров и окруженное трехметровыми бетонными стенами и колючей проволокой, без каких-либо других зданий вокруг него, было специально разработано для защиты от подслушиваний, несанкционированных входов и проникновений. На открытии принял участие Эрдоган. Он посетил новое здание, которое было завершено в июле прошлого года. В ходе своего визита президент более полутора часов ознакомился с информацией о техническом оснащении здания, построенного с использованием новейших технологий.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

The Economist рассказал своим читателям о десяти странах с наибольшим количеством журналистов в тюрьмах по состоянию на 1 декабря 2019 года. Турция стала второй страной в списке, вслед за Китаем, в тюрьмах которой находится больше всего журналистов.

В районе Нусайбин провинции Мардин в ходе рейдов в селах Учкой и Учйол, в которых проживают ассирийцы, были задержаны священник церкви Мор Иаков Сефер Билечен, староста Учкойа Иосиф Яр и ассириец по имени Муса из сельского района Учйол.

После одобрения парламентом решения об отправке войск в Ливию компания «Стамбульские экономические исследования» провела опрос. Согласно ему, граждане Турции, которые на 75% поддержали турецкую военную операцию в Сирии «Щит Евфрата», не хотят отправки войск в Ливию. 58% опрошенных заявили, что выступают против этого.