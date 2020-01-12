Тегеран, , 13:48 — REGNUM Посол Великобритании в Исламской Республике Иран Роберт Макэйр прокомментировал свое задержание в Тегеране. Соответствующее сообщение он написал сегодня, 12 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Макэйр рассказал, что он решил сходить на поминальную службу в связи с гибелью украинского пассажирского самолета, чтобы отдать дань памяти погибшим.

При этом дипломат подчеркивает, что он не собирался и не участвовал ни в какой демонстрации.

«Я пошёл на мероприятие, которое было заявлено как бдение в память о жертвах крушения самолёта. Это нормально — отдать дань уважения, некоторые из жертв были британцами. Я ушёл через пять минут, когда люди начали скандировать. Через полчаса меня задержали. Арестовывать дипломатов это, конечно, незаконно в любой стране», — написал британский посол.

Напомним, что иранские СМИ сообщили о задержании британского дипломата, который принял участие в акциях протеста в Тегеране. Известно, что Макэйр был замечен на демонстрации возле университета. Спустя несколько часов дипломат был освобожден.

МИД Великобритании уже назвал задержание посла нарушением международного права.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Иране вспыхнули после того, как власти этой страны официально признали свою отвественность за гибель украинского пассажирского самолета. Воздушное судно было сбито по ошибке иранским ПВО.