Мадрид, , 13:38 — REGNUM Испанская национальная полиция и правоохранительные органы британского Гибралтара провели совместную операцию против преступной группировки, которая занималась перевозкой мигрантов. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба Национальной полиции Испании.

Спецоперация прошла в тесной координации с Евросоюзным полицейским агентством (Европол). В рамках спецоперации были задержаны 47 человек. Задействованы были около 200 испанских полицейских.

Нейтрализованная преступная организация взимала с мигрантов из Марокко от €7 тыс. до €8 тыс. за перевозку с африканского берега на берег европейский. В общей сложности бандгруппа заработала порядка €1 млн. Также группировка изготовляла фальшиве документы, для того, чтобы мигранты могли получить визы, с помощью которых они попадали в Гибралтар. Из Гибралтара нелегальных мигрантов тайно перевозили в Испанию на автомобилях.