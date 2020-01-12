Анкара, , 13:49 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали четырех человек, обвиняемых в связях с ФЕТО, об этом 12 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по задержанию подозреваемых прошла в провинции Эдирне, в деревне Дойран.

Напомним 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турции возвращаться не спешит.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестовали 12 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО