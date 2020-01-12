12 января 2020 | Время чтения 5 мин

В минувшие выходные в Варшаве прошел многотысячный митинг, организованный польским юридическим сообществом. Собравшиеся протестовали против очередного акта судебной реформы, которую с момента своего прихода к власти в 2015 году проводит партия «Право и Справедливость» (PiS). Как заявил Международному французскому радио (RFI) один из участников митинга в Варшаве, «из-за этого законопроекта мы рискуем покинуть Европейский союз».

Станислав Стремидловский, , 13:32 — REGNUM



(сс) Public Domain Pictures

В минувшие выходные в Варшаве прошел многотысячный митинг, организованный польским юридическим сообществом. По некоторым данным, он собрал до 15 тысяч человек (организаторы называют 25 тысяч человек). Собравшиеся протестовали против очередного акта судебной реформы, которую с момента своего прихода к власти в 2015 году проводит партия «Право и Справедливость» (PiS) и которую в докладе международной организации Amnesty International квалифицируют так: «В настоящее время в Польше правительство поощряет, дисциплинирует, наказывает, заставляет молчать судей и прокуроров».

Поводом для последнего протеста послужило принятие под конец декабря прошлого года Сеймом поправок. Они вводят дисциплинарную ответственность судей за действия или бездействие, которые могут препятствовать или существенно затруднять функционирование судебной системы; за действия, ставящие под сомнение действенность назначения судьи; за «общественную деятельность, несовместимую с принципами независимости судов и судей». Оправдывая шаги правящей партии, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на днях в интервью немецкой газете Die Welt, что «мы просто хотим реформировать нашу судебную систему. Таким образом, мы хотим сделать то, что уже было сделано другими. В вашей стране, в Германии, после воссоединения около 30% процентов судей, служивших в ГДР, больше не могли выполнять свою работу, поскольку были слишком тесно связаны с тоталитарным режимом. Это было правильно. Такого никогда не было в Польше. Сейчас мы принимаем необходимые кадровые решения. Коммунистические судьи обучали своих преемников в 1990-х годах и формировали их таким образом. Кроме того, польская судебная система также недостаточно эффективна. Процессы занимают слишком много времени. Неудивительно, что многие польские граждане требуют улучшений».

Однако эти ссылки на «коммунистическую историю» времен Польской Народной Республики перестают действовать на европейцев. Как замечает нидерландская газета de Volkskrant, польское правительство во главе с «серым лидером» партии Ярославом Качиньским никогда еще не было впечатлено иностранной критикой, включая нынешнюю судебную реформу, поскольку Варшава отвергает ее: сначала изучите нашу историю, как говорит Моравецкий, затем вы поймете нас. Причем, этот прием для «Права и Справедливости» становится универсальным. Тяжелой польской историей правящая партия сегодня пытается, например, оправдать нежелание поддерживать цели новой «зеленой экономической политики» Европейского союза, ведь «Польша не изобрела сама свою энергетическую структуру — это результат решений, навязанных нам Советским Союзом». Однако судьи из 22 европейских стран, которые собрались на митинг в Варшаве, не делают скидок на историю, говоря о современности. «Мы приехали сюда, чтобы поддержать польских судей, но мы не политики, — заявил судья Верховного суда Ирландии Джон МакМенамин. — Мы здесь ради верховенства закона, а не политики».

С пояснениями, почему судебная реформа в Польше не является исключительным делом этой страны, накануне выступил в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk вице-президент Конституционного суда Германии Стефан Харбарт. По его словам, ЕС не является «зоной свободной торговли», ЕС — это «правовое сообщество». Принцип верховенства права закреплен в Договоре о создании Евросоюза, а значит является обязательным для всех государств-членов Европейского союза. «И именно поэтому мы очень обеспокоены развитием событий в такой стране, как Польша», — замечает немецкий судья, поскольку «демонтаж верховенства права должен нас очень беспокоить». Он отмечает, что это влечет за собой конкретные последствия как для Варшавы, так и для Германии и прочих европейских стран. Очень важно, как принимают решения суды в других государствах-членах ЕС. По словам Харбарта, если ордер на арест выдается в Польше и должен быть исполнен в Германии, немецкие судьи хотели бы знать, кто выдал предписание — независимый суд или «учреждение», которое лишь прикрывается верховенством закона. Поэтому, отмечает он, Европейский союз должен оказать давление на Польшу здесь, поскольку такие вещи затрагивают и Европейский суд, и Европейскую комиссию.

Для Польши это означает в том числе то, что нежелание заграничных судов исполнять вынесенные польскими судами решения станет не эпизодичным прецедентом, а правилом. И эта практика может распространиться на другие сферы, например, в отношении иностранцев, которым Варшава запретила въезд в страну, что автоматически распространяется на всю шенгенскую зону. Такое уже было в отношении главы фонда «Открытый диалог» Людмилы Козловской, которой по запросу МВД Польши запретили въезд в ЕС, но Берлин выдал в сентябре 2018 года ей визу для того, чтобы она приняла участие в слушаниях Бундестага о нарушениях прав человека в Польше и Венгрии. Польские судьи предполагают и более серьезные последствия. Как заявил Международному французскому радио (RFI) один из участников митинга в Варшаве, «из-за этого законопроекта мы рискуем покинуть Европейский союз… Правительство очень заинтересовано в прохождении законопроекта. Но в то же время оно также боится мнения европейских партнеров и европейских санкций». Вопрос в том, какие варианты развития событий лежат на столах руководства «Права и Справедливости».

С одной стороны, PiS декларирует, что не хочет покидать ЕС. С другой стороны, опрос, проведенный европейской социологической службой Eurobarometer весной 2019 года, показал, что 47% поляков согласились с тезисом «моей стране будет лучше вне ЕС». В 2018 году это поддержали лишь 36% польских респондентов. И хотя проправительственные издания в Польше сочли такую формулировку «манипулятивной», ссылаясь на то, что будь референдум о членстве в ЕС проведен сейчас, «за» проголосовало бы 76% поляков, полученные данные говорят о следующем: если «Право и Справедливость» будет провоцировать Евросоюз на выдавливание Польши из сообщества, в стране окажется достаточно тех, кто не станет сожалеть о выходе.