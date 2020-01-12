Сухум, , 13:32 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Абхазии не согласна с решение Верховного суда республике о отмене прошедших в сентябре 2019 года выборов президента, однако вынуждена подчинится ему. Об этом сегодня, 12 января, заявил глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

«Мы остаемся при своем мнении. Мы приняли на тот момент <…> самое правильное, самое верное решение, — сказал он. — Есть решение суда, мы признаем решение суда и действуем в рамках решения суда», — сказал Гогия.

Напомним, что итоги выборов президента Абхазии, на которых победил действующий глава государства Рауль Хаджимба, были поставлены оппозицией под сомнение. Последовала череда акций протеста, и последняя их них привела к захвату митингующими здания администрации президента. В итоге оппозиции удалось добиться отмены результатов выборов через Верховный суд республики. Новые выборы назначены на 22 марта.