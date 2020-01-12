Сухум, , 13:24 — REGNUM Один из организаторов акции протеста оппозиции в Абхазии Ахра Авидзба заявил о своей ответственности за происходящее в здании администрации президента в Сухуме. Об этом 12 января сообщает РИА Новости.

Авидзба признал, что несёт ответственность за происходящее в здании и пояснил, что готов поставить новые стёкла взамен выбитых людьми во время захвата здания. При этом Авидзба уточнил, что разбитую мебель оппозиция оплачивать не будет, так как её разбили представители действующего президента Рауля Хаджимбы, кидавшие её в вошедших в здание людей.

Кроме того, Авидзба заявил, что считает провокацией информацию о пропавшем из здания оружии и боеприпасах. Лидер оппозиции попросил всех, объявивших о пропаже оружия, предоставить список номеров похищенных автоматов.

Также Авидзба пояснил, что, по его мнению, окружение Рауля Хаджимбы толкает людей, находящихся возле здания администрации президента на провокацию заявлениями о том, что в акции протеста принимают участие лишь маргинальные представители общества.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сложной общественно-политической ситуации в Абхазии, возникшей из-за несогласия оппозиции с результатами президентских выборов, победу на которых одержал действующий президент Хаджимба. Экс-кандидат в президенты Алхас Квициния обратился в Верховный суд, который принял решение об отмене результатов выборов главы государства.

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