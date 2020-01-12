Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Соединённые Штаты не могут допустить отставания в военной сфере от Китая и России, заявил генерал ВВС США Джон Хайтен в интервью, опубликованном на сайте министерства обороны США.

Джон Хайтен недавно был назначен заместителем председателя объединённого комитета начальников штабов — органа планирования вооружённых сил США. В первом интервью после этого назначения генерал рассказал об основных задачах Пентагона.

Хайтен заявил, что сейчас США лидируют в большинстве военных отраслей, однако «потенциальные противники», среди которых он выделил Китай и Россию, также развиваются с высокой скоростью.

«Китай, в частности, движется невероятно быстро. Поэтому мы должны убедиться, что мы движемся так же быстро или быстрее, чем потенциальный противник, которого мы имеем в Китае и России», — подчеркнул генерал.

Отдельно Хайтен выделил сферу кибербезопасности, которая развивается с особо высокими темпами. Он объяснил, что программное обеспечение для этой сферы сейчас кардинально отличается от того, что он изучал 40 лет назад.

«Я видел, как [индустрия] поставляла новые версии программного обеспечения, новые операционные системы за недели, иногда за дни, иногда дважды за день», — подчеркнул Хайтен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в пресс-службе министерства обороны США заявили, что американские военные будут следить за совместными учениями России, Китая и Ирана.